Aşı olmayana PCR testi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan vatandaşlardan PCR testi istenebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, yan yana oturulması gereken yerlerde aşı olmayan kişilerden PCR testi istenebileceğini söyledi. Bu uygulamayla aşılarını olup sosyal hayata devam etmek isteyenlerin korunması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son durum, yüz yüze eğitim, vaka sayılarındaki artışla ilgili konuştu.

Bazı bölgelerdeki aşılama oranının düşük olmasına dikkati çeken Bakan Koca, mobil ekip sayısının artırıldığını söyledi. Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

“Bölgenin kanaat önderleri dahil olmak üzere yerel dinamiklerini devreye sokmaya gayret ediyoruz. Bu etkili de oldu. Özellikle Hakkâri ve Şırnak için söyleyebilirim. Hakkâri şu an sarıda yüzde 67’lere kadar çıktı, belki ilk maviye dönecek ilimiz olacak. Yoğun gayret edilip, yerel dinamikler devreye sokulduğunda sonuç almak mümkün. Aşı karşıtlığından öte aşı tereddüdünün aşılması gerekiyor”

Bakan Koca: Aşılamada cuma günü normal hızımıza dönüyoruz

Aşılanmayana kısıtlama olacak mı?

Hürriyet Gazetesi’ne konuşan Bakan Koca, ikna yöntemiyle aşı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Toplumun yüzde 98’inin kızamık ve benzeri aşılarını çocuklarına yaptırdığını söyledi. “Vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim” dedi.

“Aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testiyle ilgili yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret etti. Toplumda kalabalık olabilecek yerlede PCR testi istenebileceğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız…”