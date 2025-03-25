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Aşı Şartıyla Destekleme Alacak Yetiştiriciler

DESTEKLEME İÇİN AŞI ŞARTI

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2025 yılında doğacak kuzu ve oğlaklardan destekleme almak isteyen yetiştiricilerin hayvanlarının tamamına koyun-keçi vebası ve koyun-keçi çiçeği aşısı yaptırmaları gerektiğini aktardı. Yoldaş, desteklemelerle ilgili güncellemeleri kamuoyuna duyurdu.

AŞILARIN KAYDI GEREKİYOR

Yoldaş, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki değişiklikle, kuzu ve oğlakların koyun-keçi vebası ve koyun-keçi çiçeği aşılarının yapılmış olması gerektiğini ve bunların VETBİS’e kayıtlı olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, güncellemeye göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri ile İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa yakasında yer alan işletmelerde koyun-keçi vebası aşısı şartı aranmayacağını bildirdi. Çanakkale Gökçeada ilçesindeki işletmeler için ise koyun-keçi çiçeği aşısı şartı kaldırıldı.

AŞI GÜNCELLEMELERİ DE DEVREDE

Yoldaş, Bakanlık tarafından belirlenen aşılarda güncelleme olursa, gerekli aşılara ilişkin bilgiler HAYGEM tarafından yayımlanarak duyurulacak. Aşıların önemi hakkında da bilgi veren Yoldaş, destekleme almak için 2025 yılında doğacak kuzu ve oğlakların tümüne aşı yaptırılması gerektiğini belirtti.

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