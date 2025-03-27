ASİD Başkanı Yıldırım’dan Ramazan Mesajı

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların, sevgi ve hoşgörünün öne çıktığı, birlik ve beraberliğin güçlendirildiği özel günler olduğunu vurgulayan Dr. Yıldırım, “Ramazan Bayramı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, gönüllerin bir olduğu özel bir zamandır” ifadesini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VURGU

Manevi değerlerin ön plana çıktığı bu özel günlerde sağlık çalışanlarının toplum üzerindeki önemli rolüne dikkat çeken Dr. Yıldırım, şu görüşlere yer verdi: “Bayramlar da dahil olmak üzere her şartta büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımız, insan hayatına verdikleri değerle her zaman gurur kaynağıdır.”

HOŞGÖRÜ VE MUTLULUK TEMENNİSİ

Dr. Yıldırım, Ramazan Bayramı’nda ülkeden ve dünyadan sağlık, huzur ve barış dileğinde bulunarak, “Bu anlamlı günlerde, Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa mutluluk ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum” dedi.