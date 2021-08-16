Aşıda 4. doz kararı

Sağlık Bakanlığı, dördüncü doz aşı ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, 12 yaş üstündekiler ve dördüncü doz aşı ile ilgili alınan son kararları açıkladı.

15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi. PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

Covid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

DÖRDÜNCÜ DOZU KİMLER YAPTIRABİLECEK?

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Dördüncü doz aşı zorunlu değil isteğe bağlı olacak. Üç doz Sinovac yaptıranlar, dördüncü doz Sinovac veya BioNTech yaptıramayacak. Tamamen üçüncü dozlarını BioNTech olanlar için yapılan bir uygulama olacak.

PCR TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR BİR AY SONRA AŞI OLABİLECEK

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.