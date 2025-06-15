Aşık Veysel’in Mirası Yaşatılmalı

MİLLET BİRLEŞİMİ VE KÜLTÜREL KATKILAR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Milletimize sevdalı, dilimize, kültürümüze, sanatımıza, milletimize, ülkemize katkı yapan, eser kazandıran herkesin dostuyuz, herkesin sevdalısıyız.” şeklinde açıklamada bulundu. 27 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Millet Bahçesi içindeki Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi’nin açılışında konuşan Destici, Aşık Veysel’in Türk aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirtti. Aşık Veysel’in, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vatanıyla özdeşleşmiş Şarkışla ilçesinin yanı sıra Türkiye’nin ve Türk milletinin en değerli varlıklarından biri olduğunu vurgulayan Destici, “Kaynağını insan, vatan, millet, Ehlibeyt, Resulallah ve Allah sevgisinden alan Aşık Veysel’in eserlerinin, hatırasının aziz milletimiz var oldukça yaşayacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalı.” dedi. Destici, bu anının yaşatılmasına katkıda bulunan Sivas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı gibi tüm kuruluşlara teşekkür etti.

AŞIK VEYSEL’İN DOSTLARIYIZ

Destici, burada Aşık Veysel’in “Dostlar Beni Hatırlasın” isimli türküsünün dizelerini okuyarak; “Burada bulunan herkes Aşık Veysel’in dostlarıyız. Milletimize sevdalı, dilimize, kültürümüze, sanatımıza, milletimize, ülkemize katkı yapan, eser kazandıran herkesin dostuyuz, herkesin sevdalısıyız.” ifadelerini kullandı. Anadolu’nun vatan yapma kıymetlerinden sıkça bahsettiklerini dile getiren Destici, değerler ile kimlik kazanıldığını, millet olunduğunu ve güç olunduğunu açıkladı. “Değerlerimizle Alevi’siyle, Sünni’siyle büyük Türk milleti olarak var oluruz ve dünya var oldukça Allah’ın izniyle var olacağız.” diyen Destici, milliyetçiliğin ve muhafazakarlığın bazen yanlış anlaşıldığını belirtti. Türk dili, edebiyatı ve sanatçıların eserlerinin milli kimliğin en önemli unsurları olduğuna işaret etti.

KÜLTÜREL KAZANIMLARIN ÖNEMİ

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas için büyük bir kültürel kazanım olan bu önemli eserin açılışını yaptıklarını söyledi. Şimşek, “Bir milletin özünün onun türkülerinde, hikayelerinde, sazında ve sözünde olduğunu” vurguladı ve kültürün geçmişin yalnızca birikimi olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan en kıymetli miras olduğunu ifade etti. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Aşık Veysel’in tüm yönleriyle örnek bir şahsiyet olduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.