Aşıklar Sokağı’nda Gençler Buluştu

AŞIKLAR SOKAĞI’NDA GENCİZ KISMETİMİZİ ARIYORUZ

ÇANAKKALE – Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde gerçekleştirilen geleneksel köy hayrında gençler, Aşıklar Sokağı’nda bir araya geldi. Bayramiç’in Muratlar köyü için düzenlenen bu etkinlikte, köy sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi oldu. Hayır yemeğinde genç kızlar ve erkekler, köy içinde bulunan 1 kilometrelik Aşıklar Sokağı’nda dolaşarak kısmetlerini aradı. Aşıklar Sokağı, bu etkinlikte renkli anlara ev sahipliği yaptı.

AŞIKLAR SOKAĞI’NDA HATIRALAR TAZELENİYOR

Bayramiç’ten Gözde Aslan ve Bayramiç’in Tongurlu köyünden Mürsel Dinç, nişanlı olduklarını belirterek, “Aşk sokağına hiç gelmemiştik. Sokağa gelerek biz de gezinti yaptık ve Aşıklar Sokağı tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdik” şeklinde ifade ettiler. Geçmişte burada tanışıp evlenen çiftler için de özel bir anlam taşıyan Aşıklar Sokağı, evli çiftleri de bir araya getirerek onların güzel hatıralarını tazelemelerini sağladı.