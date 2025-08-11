Asil Cem Taşkın, Ted Ankara Koleji’ne Yerleşti

DEPREMDEN SONRA BÜYÜK BAŞARI!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde annesini kaybeden Asil Cem Taşkın (14), 7 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Depremden sonra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınavda 480 puan alarak yüzde 100 burslu TED Ankara Koleji’ne yerleşti. Asil Cem, Hatay’ın Samandağ ilçesinde yıkılan Tokmak Apartmanı’nın enkazından kurtarıldıktan sonra, öğretmen babası Heysem Taşkın (45) ve ablaları Zeynep (19) ile Zarif Taşkın (19) ile yaşamına devam ediyor. Ortaokulu Hatay’da başarıyla tamamlayan Asil Cem, LGS’den aldığı yüksek puanla önemli bir başarıya imza attı.

DESTEK ÖNEMLİ!

Deprem sonrası LGS sürecinin yaşandığını dile getiren Asil Cem Taşkın, “Böyle bir dönemde hem maddi, hem manevi kayıplar yaşanıyor. İhtiyacımız olan tek destek, akademik destek değil. Bunun yanında psikolojik destek de çok önemli. Ne kadar iyi çalışırsak çalışalım, o anlık bir şey olursa sınav tamamen kopabiliyor. Bu yüzden psikolojik destek de bu süreçte çok önemli. Sağ olsunlar ailem, öğretmenlerim bu süreçte çok destek oldu bana. Akademik olarak öğretmenlerim zaten elinden gelenin en iyisini yaptılar” dedi. Gece saatlerine kadar öğrenim destekleri aldıklarını belirten Asil Cem, “Çevremde gerçekten duyarlı insanlar vardı. Onların yardımı sayesinde bu süreci rahat bir şekilde atlattım” diye ekledi.

ALANLARA İLGİSİ VAR

Sınav sürecinde herhangi bir büyük psikolojik sorun yaşamadığını ifade eden Taşkın, “Açıkçası son ana kadar tam puan için çalışıyordum ve denemelerde de sürekli tam puan alıyordum. Sınav anında biraz talihsizlik yaşadım bu yüzden puanım geriledi. İlk iki fen sorumda doğru cevabı işaretledim, stresle yanlış cevaba çevirdim” sözlerini kullandı. En çok fizik ve elektrik alanına ilgi duyduğunu belirten Asil Cem, “Liseye yeni geçtiğim için ilerleyen yıllarda daha net bir şey düşünmek istiyorum. Üniversite dönemine yaklaştıkça aklımda bir fikir oluşacağını düşünüyorum” dedi.

AİLENİN ROLÜ ÖNEMLİ

Deprem sürecinde en büyük destekçisinin babası olduğunu dile getiren Taşkın, “Evimiz deprem anında yıkıldı. 7 saat enkazda kaldık. Yardım geldikten sonra çıktık. O dönemde arabalarda kaldık. Babamla yürüyüş yapıp sohbet ediyorduk ve bu süreçte birlikte dayanma gücü bulmaya çalışıyorduk. Kendimi eksik hissettiğimde babama söyleyerek onunla yürüyüş yapıyordum” dedi. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen ailenin desteğiyle bu süreçten kolayca geçmeyi başardığını belirten Asil Cem, “Başımıza ne gelirse gelsin bir çıkış oluyor. Depremi yaşadık ve atlattık. Sınavda beklediğimden daha düşük bir sonuç aldım ama şu an iyi bir liseye yerleştim. Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır” ifadelerini kullandı.