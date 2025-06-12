Asİl Derneği, Deprem Bölgesine Destek Veriyor

ASELSAN’DAN DEPREM BÖLGELERİNE DESTEK

ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Derneği, 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen bölgelere olan desteğini devam ettirdiğini kamuoyuna açıkladı. ASELSAN Spor Olimpiyatları çerçevesinde başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan fonlar, Malatya’daki çocuklara spor malzemeleri olarak ulaştırıldı. “ASİL, Spor ile Malatya’nın Yanında” temasıyla gerçekleştirilen bu kampanya sayesinde okullara basketbol, futbol ve voleybol toplarının yanı sıra satranç takımı ve masa tenisi raketini içeren spor setleri hediye edildi.

ÇOCUKLARA SPOR MALZEMELERİ TESLİM EDİLDİ

ASELSAN çalışanlarının desteklediği kampanya sonucunda toplanan bağışlarla alınan spor malzemeleri, Malatya’daki çocuklara ulaştırıldı. Çocukların spor aktivitelerinde yer almalarını teşvik edecek bu setler, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aldanmaz ve ASELSAN Malatya Direktörü Gökmen Can’ın katılımıyla düzenlenen törende, okulların beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.

DEPREMDEKİ YARDIM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

ASİL Derneği, ASELSAN bünyesinde 2019 yılından bu yana insani yardımlardan sosyal dokunuşlara kadar birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti. ASELSAN, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından ASİL Derneği koordinasyonunda başlattığı yardım kampanyasıyla da deprem bölgesine çeşitli destekler sundu.