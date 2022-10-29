Asıl hedef Pelosi’nin kendisiydi

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşinin uğradığı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco’daki evinde çekiçli saldırıya uğradı. Saldırganın “Nancy nerede?” diye bağırdığı ve asıl hedefin Nancy Pelosi olduğu ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco’daki evinde saldırıya uğradı. San Francisco Polisi, Paul Pelosi’nin çekiçle yaralandığını açıklarken, Amerikan basını Pelosi’nin beyin ameliyatı geçirdiğini öne sürdü.

San Francisco Polis Şefi Bill Scott ve beraberindeki yetkililer, Paul Pelosi’ye yönelik saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yerel saatle sabaha karşı 2.27’de Pelosi’nin evindeki bir olay ile ilgili ihbar aldıklarını ve hemen olay yerine intikal ettiklerini belirten Scott, şöyle devam etti:

“Polis memurları olay yerine gittiklerinde Paul Pelosi ve yetişkin bir erkek ile karşılaştı. Hem Pelosi hem de saldırganın ellerinde çekiç vardı. Sonra saldırgan Pelosi’nin elinden çekici aldı ve acımasızca çekiçle Pelosi’ye saldırdı. Polisler hemen saldırganın elinden silahını alıp kendisini gözaltına aldı ve tıbbi yardım istedi.”

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Scott, saldırganın 42 yaşında David Depape olduğunu ifade etti.

Saldırının nedenine ilişkin soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre Polis Departmanı ile ortaklaşa yürüttüklerini dile getiren Scott, tutuklanarak cezaevine konulan saldırgan hakkında, “cinayete teşebbüs”, “öldürücü silahla saldırma”, “yaşlı birini darbetme” ve “sözle hakaret” gibi birçok ağır suçla iddianame hazırlanacağını aktardı.

Scott, ailenin isteği üzerine Pelosi’nin sağlık durumu hakkında bilgi vermezken, Amerikan basını hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde Paul Pelosi’nin başına darbe aldığını ve beyin ameliyatı geçirdiğini öne sürdü.

ASIL HEDEFİN PELOSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, 82 yaşındaki Paul Pelosi’ye bu sabah San Francisco’daki evinde yapılan saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Saldırganın saldırıyı “hedef gözeterek” yaptığını belirten yetkililer, eve girdikten sonra saldırganın Paul Pelosi’ye saldırmadan önce “Nancy nerede?” diye bağırdığını aktardı.

ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi’nin saldırının olduğu anlarda başkent Washington DC’de olduğu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, saldırganın bu eylemi siyasi amaçlı yapıp yapmadığına ilişkin soruşturma sürüyor.

BIDEN’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, Biden’ın dualarının Paul Pelosi ve tüm Pelosi ailesiyle olduğunu belirtti.

Biden’ın Pelosi’yi arayarak, kendisine desteğini bildirdiğini aktaran Jean-Pierre, “Başkan Biden, tüm şiddet olaylarını kınamaktadır ve ailenin mahremiyet talebine saygı duyulmasını istemektedir” dedi.