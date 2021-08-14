Aşılamada batı illeri önde

Wuhan’dan yayılan corona virüse karşı aşılama devam ederken, batı illerinin aşılamada önde olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75’lerin üzerine çıkarak “mavi” kategoriye ulaştı. Vaka sayılarının önümüzdeki günlerde bu illerde giderek azalması bekleniyor.

Salgınla mücadedele yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını olanların sayısı artıyor. Ancak toplumsal bağışıklık için hedef en az yüzde 75’lik orana ulaşmak.

Türkiye’nin batı illeri yüzde 75’i geçerek ‘mavi’ renge büründü. Aşılama oranının yüksek olduğu illerde vaka sayılarındaki düşüşüm önümüzdeli günlerde daha da azalması bekleniyor.

Aşılamada yüzde 75’i geçerek ‘mavi’ olan illerin sayısı 25’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

COVID-19 salgınıyla mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğine işaret eden Şener, şöyle konuştu:

“Tüm Ege Bölgesi’nin mavi olması, önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında düşüşlere yansıyacaktır. Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük sıçramaların önüne geçecektir. Ege Bölgesi’nde yaygın bir şekilde hemen her ilde bir yükseköğretim kurumunun olmasını da dikkate alacak olursak, bizim için çok önemlidir. Bu salgın sürecinde çok net bir şekilde gördük ki, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşılama perspektifi, sağlık çalışanlarının fedakar ve özverili bir şekilde, gece gündüz çalışmalarıyla tüm illerimizi maviye çevirmenin tek önemli hedefimiz olması gerekiyor.”