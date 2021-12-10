Aşıların koruma oranı 4 aya düşüyor

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgınına karşı geliştirilen aşılarla ilgili yeni açıklama geldi.

Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının belirli bir süre sonra hastaneye yatışı önleme noktasındaki etkinliğinin azaldığı belirtilirken, 120 günün ardından yüzde 86’dan yüzde 75.1’e indiği vurgulandı.

Moderna aşısını olanların ise, hastaneye yatış risklerinin ilk dört ayın ardından yüzde 89’dan yüzde 86’ya düştüğü aktarıldı.

Araştırmacılar, çalışmanın, korumayı desteklemek için Covid-19 güçlendirici aşılarına duyulan ihtiyacın altını çizdiğini belirtirken, araştırmanın Omicron varyantı keşfedilmeden önce yapıldığı bildirildi.

Verilerin CDC tarafından Şubat ayından Eylül’e kadar toplandığı belirtilirken elde edilen bulguların özellikle virüse karşı daha savunmasız kişiler arasında Covid güçlendirici aşılara ihtiyaç olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Yakın zamanda yapılan yeni araştırmalarda ise, iki doz corona virüs aşısının Omicron varyantına karşı etkisinin azaldığı, kişilerin üçüncü doz aşı olmalarının ise varyanta karşı etkili olduğu belirtilmişti.

Pfizer CEO’su Albert Bourla da, bugün yaptığı açıklamada corona virüse karşı dördüncü doz aşının gerekebileceğini belirtmiş, BioNTech ile birlikte yeni varyanta karşı Mart ayına kadar aşı geliştirebileceklerini söylemişti.