Aşıların Toplum Sağlığındaki Önemi Nedir?

ARTAN AŞI KARŞITLIĞI

Covid-19 aşılarının ardından hem global ölçekte hem de Türkiye’de aşı karşıtlığı giderek yayılıyor. Aşı karşıtlığının etkisi, bebeklik ve çocukluk aşılarına ve hatta yenidoğanlardan alınan topuk kanına kadar uzanıyor. Aileler, çocuklarına yaşları geldiğinde aşı yaptırmaktan kaçınıyor ve yenidoğanlardan alınan topuk kanı testine izin vermeyebiliyor.

SONRASI VAHİM BİR DURUM

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yaşanan bir olay bu durumu gözler önüne seriyor. İki aylık bir bebek, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edilmiş bir durumda. Yapılan incelemelerde, bebeğin doğar doğmaz yapılması gereken K vitaminini almadığı, bununla birlikte topuk kanı taraması ve aşıları da reddettiği öğrenildi.

AŞI VE TOPUK KANI TESTİNİN ÖNEMİ

Yenidoğanlara yapılan aşıların ve özellikle K vitamininin kritik rolü, topuk kanı testinin gerekliliği ve alınmamasının getirdiği riskler hakkında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elida Yüksel ile görüşüldü. Bu konuların toplum sağlığı üzerindeki etkilerinin büyüklüğü, her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.