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Aşılı Asma Fidanları Dağıtıldı

ÜRETİCİLERE AŞILI ASMALAR DAĞITILDI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları, üreticilere ulaştırıldı. TOGÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesinde Doç. Dr. Adem Yağcı liderliğinde bir ekip, aşılı asma fidanı üretiminde bulundu. Tokat Valiliği İl Özel İdaresi’nin desteklediği projede, 7 bin 500 tüplü aşılı asma fidanı, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde yapılan bir törenle üreticilere teslim edildi.

ÜNİVERSİTENİN TARIMA KATKISI VURGULANDI

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin Tokat ve çevre tarımına katkı sağladığını açıklayarak, “Karayaka koyununun ıslahı, kurutma tesisi projesi, fide dağıtımı, arıcılık faaliyetleri ve çiftçi eğitimleri gibi uygulamaları devam ediyor. Tarımsal üretimi geliştirmek ve bölgemizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

TÖREN SONUNDA SERA ZİYARETİ YAPILDI

Törenin ardından Vali Abdullah Köklü ve Prof. Dr. Yılmaz, seraları ziyaret etti.

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