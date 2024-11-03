“Asılsız Yenidoğan Çetesi Paylaşımları Soruşturuluyor”

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı haber siteleri ve sosyal medyada “Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi” şeklindeki gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine inceleme başlattı. Soruşturma sürecinde 23 haber sitesi ve 13 sosyal medya hesabı detaylı bir şekilde gözden geçiriliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat İrem Çiçek’in yanı sıra, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade ediliyor. Bu durum, sürecin ne denli ciddi olduğunu ortaya koyuyor.