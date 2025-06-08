Asım Kibar Hayatını Kaybetti

ASIM KİBAR’IN VEFATI

Türk sanayisinin önemli isimlerinden biri olan Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, yaşamını yitirdi. Kibar’ın vefatını, AK Parti MKYK Üyesi Muhammet Emin Saraç sosyal medyadan duyurdu. Uzun süredir tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybeden Kibar, Türkiye’deki sanayi sektöründe öncü isimlerden biri olarak biliniyor. Saraç, paylaşımında “Aile dostumuz Kibar ailesinin muhterem büyüğü, hayırsever sanayici ve iş insanı değerli Asım Kibar Bey’in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Ali Kibar Bey olmak üzere, tüm aile fertlerine, Kibar Holding mensuplarına ve Türk sanayi ile iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali, menzilini mübarek eylesin” dedi.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA

Asım Kibar’ın cenaze töreninin, yarın Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrasında gerçekleştirileceği, ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

ASIM KİBAR’IN HAYATI VE KATKILARI

1933 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Asım Kibar, iş yaşamına 1951 yılında manifatura ticaretiyle başlamıştır. 1964-1970 yılları arasında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Vekili ve Başkan olarak görev yaptı. 1970 yılında demir ticaretine adım atarak İstanbul’da aile şirketini kuran Kibar, günümüzde 24 şirketi bünyesinde bulunduran Kibar Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 1997’de Siyaset Dergisi tarafından ‘Yılın İşadamı’, 1998’de Milli Prodüktivite Merkezi tarafından ‘Yılın İşadamı’ ve Kayseri Sanayi Odası tarafından ‘Özel Ödül’ almıştır. Ayrıca, 1999 yılında Rotary Club Kocaeli ve Nokta Dergisi tarafından ‘Yılın İşadamı’ ödülüne layık görülmüştür. 2002’de İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Commandatore Liyakat Nişanı’, 2016’da ise Capital ve Ekonomist Dergisi tarafından ‘Türk İş Dünyası Onur Ödülü’ verilmiştir. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kurucu üyelerindendir. 2014 yılından itibaren Kibar Topluluğu’ndaki görevine Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı olarak devam etmiştir.