Aşırı Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KONTROLü KAYBETMESİ

Aksaray’da yasal sınırı 4 kat aşan alkollü bir sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi ediliyor. Kaza, Aksaray-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde gece yarısı gerçekleşti.

KAZA GELİŞİMİ VE YARDIM BÜYÜK HIZLA GELDİ

Aksaray’dan Ankara yönüne gitmekte olan B.K. yönetimindeki 51 ACJ 477 plakalı otomobil, Topakkaya beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevrede bulunan diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın hemen ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Hurdaya dönen araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Hastanedeki sağlık kontrolünde sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, sürücü hakkında adli ve idari işlem başlattı.