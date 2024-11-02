Aşırı Hız Nedeniyle 3 Kişi Hayatını Kaybetti

FECİ KAZA OLAYI

Feci kaza, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım yönetimindeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, Çat yolundan Havuzbaşı yönüne ilerlerken bir aracı solladı. Aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, önce refüje çarptı, ardından da yolun karşısında bulunan Palandöken Devlet Hastanesi’nin bahçesine düştü. Çarpmanın ardından otomobilin motor kısmı alev aldı.

KAZADA YARALANANLAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından, sürücü Muhammet Yıldırım ile beraberindeki Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü araçtan çıkarılan sürücü Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne, Selim Kılıç ise Erzurum Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Ancak, Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız yolda yaşamını yitirirken, Selim Kılıç hastanede hayata gözlerini yumdu.

CENAZE TÖRENİ VE AİLELERİN DÜŞTÜĞÜ YASTA

Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Tabutları taşıyan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Muhammet Ayyıldız’ın ailesinin tek erkek çocuğu olduğu, Muhammet Yıldırım’ın ise üç ay önce evlendiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin akraba olduğu bilinirken, cenazelerinin bugün Oltu ilçesinin kırsal Özdere Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.