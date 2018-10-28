Aşırı hız yine can aldı!

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İHA’nın haberine göre; direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu orta refüje çıkıp bir süre ilerledikten sonra çam ağacına çarpıp yaklaşık 45 metre yola savruldu.
Kazada otomobil sürücüsü Tanju Çilci olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Ayhan Şahin (35) ise yaralandı. Yaralı şahıs 112 acil servis ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin kilometre kadranın, çarpma sonrası 150 kilometrede sabitlenmesi dikkat çekti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.