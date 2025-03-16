Aşırı Kilolu Köpek Özel Programla Zayıflıyor

AŞIRI KİLO NEDENİYLE İYİLEŞİYOR

Aşırı kilo nedeniyle hareket etmekte zorlanan Duman isimli 55 kiloluk köpek, uzmanların oluşturduğu özel bir spor programıyla sağlığına kavuşuyor. Veterinerler ve hayvan eğitmenleri tarafından hazırlanan programda, Duman pilates ve çeşitlilik gösteren egzersizlerle kilo veriyor.

SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞIYOR

Sokakta fazla beslenerek aşırı kilo alan Duman, yaşlandıkça bazı sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kalp rahatsızlığı, bel fıtığı ve yürüme zorluğu gibi sorunlar çeken Duman, uzmanlar tarafından özel bir tedavi sürecine alındı. Duman’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli, “Duman’ın yaklaşık 10 ila 15 kilo vermesi gerekiyor.” şeklinde konuştu. Denli, Duman getirilmeden önce 56 kilo olduğunu ve şu an bir kilo verdiğini belirterek, “Hedefimiz 40-45 kiloya düşmesini sağlamak. Ancak kararlarımız tamamen vücut yapısına dayalı olacak.” dedi. Kalp rahatsızlığına yönelik destekleyici tedavi ile başlanan süreçte, şimdi pilates, pasif jimnastik ve çeşitli egzersizlerle devam ediliyor.

DİYET VE EGZERSİZLE KİLO VERİYOR

Kilo verme sürecine dair bilgiler veren Denli, “Duman için diyet mamayla bir beslenme programı oluşturduk. Gün boyunca belirli saatlerde beslenmesi sağlanıyor ve düzenli yürüyüşlerle destekleniyor. Kısa yürüyüşler yapılıyor, pilates ve engel atlama gibi egzersizler uygulanıyor. Kaslarının güçlenmesi için pasif jimnastik de yapılıyor ve süreç ilerledikçe yüzme seansları da programa katılacak.” ifadelerini kullandı. Veteriner teknikeri Yağmur Denli, “Duman’ın kilo verme süreci yavaş ama sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Genel durumu kontrol altında tutuldukça yüzme egzersizleri de başlayacak. Duman’ı yormadan ve sağlığına zarar vermeden en ideal kilosuna ulaşmasını hedefliyoruz.” dedi.