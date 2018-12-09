Aşırı sağcı parti koalisyondan çekildi!

Belçika’da milliyetçi Flaman partisi N-VA, koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurdu

Belçika’da 2014 yılında yapılan federal seçimlerden sonra 138 gün süren görüşmelerin ardından Charles Michel başkanlığında kurulan merkez sağ koalisyon hükümeti, Valon bölgesinden Liberaller (MR),Flaman bölgesinden aşırı milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA),Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Liberaller’in (Open Vld)​ partilerinden oluşuyor.

Parti lideri De Wever, “Eğer Başbakan Charles Michel göçmen paktını imzalarsa, bunun sonuçları olur. Umarım çekimser kalmayı tercih eder.” diyerek göçmen paktının imzalanması durumunda partisinin koalisyondan çekileceğini duyurmuştu.