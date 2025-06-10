Aşırı Sağcı Suçlar 2024’te Artmış

ALMANYA’DA AŞIRI SAĞ SUÇLARINDAKİ ARTIRIM

Almanya’da 2024 Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) raporuna göre, ülkedeki aşırı sağcıların işlediği suçların 2024’te, bir önceki yıla göre yüzde 47,4 arttığı açıklandı. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve BfV Başkan Yardımcısı Sinan Selen, başkent Berlin’de 2024 BfV raporunu kamuoyuna duyurdu. Raporda, Almanya’da potansiyel aşırı sağcı sayısının bir önceki yıla göre 9 bin 650 artarak 50 bin 250’ye yükseldiği belirtildi. Bunlardan 25 bininin partilerde organize olduğu, Federal Mecliste bulunan Almanya için Alternatif Partisindeki (AfD) potansiyel aşırı sağcı sayısının 20 bin olduğu dile getirildi.

ŞİDDET YANLISI AŞIRI SAĞCI SAYISI

Şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısının bir önceki yıla göre 800 artarak 15 bin 300’e çıktığı ifade edilen raporda, aşırı sağcıların işlediği suçların 2024’te yüzde 47,4 arttığına vurgu yapıldı. Geçen yıl 37 bin 835 suçun aşırı sağcılar tarafından işlendiği, 2023’te bu sayının 25 bin 660 olduğu kaydedildi. Ayrıca, aşırı sağcı şiddet suçlarının 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artarak 1281’e ulaştığı kaydedildi. Yabancı düşmanlığına yönelik şiddet suçlarının da yüzde 5,4 artışla 983 olarak rapor edildi.

AŞIRI SOLCULARDAKİ ARTIK

Aşırı solcuların sayısının 2024’te, 2023’e göre 1000 kişi artarak 38 bine ulaştığı bildirilen raporda, bu grubun 11 bin 200’ünün şiddet yanlısı olduğu kaydedildi. İçişleri Bakanı Dobrindt, potansiyel aşırı sağcıların sayısının 2024’te bir önceki yıla göre yaklaşık beşte bir oranında arttığını ve 50 binin üzerine çıktığını belirterek, “Bu, korkutucu bir rakam.” şeklinde konuştu.

TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIK

Dobrindt, ülkede aşırı sağcıların son 10 yılda iki katından fazla arttığını belirterek, şiddet yanlısı grupların artmasının şaşırtıcı olmadığını vurguladı. Ancak bunun bu hızda artması “dramatik bir bulgu.” olarak değerlendirildi. Ayrıca, Dobrindt, siber saldırılar, casusluk, sabotaj ve dezenformasyon eylemlerine de değinerek, BfV’nin, yabancı istihbarat servislerinin siyasi, ekonomi ve bilim alanlarında faaliyetlerini ortaya koymak için tüm imkanlarını kullandığını aktardı. Almanya’daki anayasal düzenin sürekli saldırılara maruz kaldığını da ifade eden Dobrindt, güvenlik makamlarının bu saldırılara karşılık verebilmesinin önemine dikkat çekti ve artan tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını sözlerine ekledi.