Aşırı Terleme Sorunu İçin Kalıcı Çözüm

AŞIRI TERLEME ARTIK KALICI OLARAK ÇÖZÜM BULUYOR

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, aşırı terleme sorunu için kalıcı çözüm öneriyor. “El ve koltuk altı terlemesi, ortalama 1 saat süren cerrahi işlemle tedavi ediliyor” diyor Dr. Karapınar. Aşırı terleme, toplumda sık karşılaşılan ve çoğu zaman gizli kalan bir problem. Özellikle gençlerin özgüvenini etkileyen bu durum, sosyal yaşamda zorluklara yol açabiliyor. Dr. Karapınar, “Aşırı terleme sorunu mu yaşıyorsunuz? Tokalaşmaktan çekiniyor, toplu taşıma binerken sıkılıyor ya da kıyafetlerinizdeki ıslak izler yüzünden sosyal ortamlardan kaçıyorsanız bu sessiz kabusa artık son verebilirsiniz. Ortalama 1 saat süren basit bir cerrahi işlemle bu sorun kalıcı olarak çözülebiliyor” ifadelerini kullanıyor.

TERLEME PROBLEMİ SOSYAL HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Doç. Dr. Karapınar, el ve koltuk altı terlemesini genellikle kozmetik bir problem olarak gören hastaların sosyal yaşamında ciddi zorluklar yaşadığını belirtiyor. Hastaların çoğunun daha önce medikal tedavi denediğini ama başarı elde edemediklerini vurguluyor. Dr. Karapınar, “Eğer başka bir sağlık sorunu yoksa, cerrahi müdahale ile başarılı sonuçlar alıyoruz” diyor. Ameliyatın yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden uzman, sağ ve sol kola müdahale ederek terlemeye yol açan sinirlerin kesildiğini ve el ile koltuk altı terlemesinin büyük oranda ortadan kalktığını açıklıyor. Dr. Karapınar, “Terleme vücudun doğal bir işlevi olduğu için başka bölgelerde bir miktar artış olabilir, ancak bu artış çoğunlukla hastaları rahatsız etmiyor” şeklinde ekliyor.

HASTALAR MEMNUNİYET ORANINDAN MEMNUN

Ameliyat sonrası ilk 6 ay içerisinde el ve koltuk altı terlemesinin tamamen ortadan kalktığını belirten Dr. Karapınar, nadiren tekrarlama görüldüğünü ancak bu durumun eski düzeye ulaşmadığını vurguluyor. “Yüzde 20 ila 30 oranında, 6 aydan sonra hafif bir geri dönüş görülebilir. Ancak hastalar genelde çok memnun kalıyor, ellerini rahatça kullanabiliyor, gömlek giymekten çekinmiyor”diyor.

GENÇ YAŞ GRUBUNDA YAYGIN UYGULAMA

El terleme sorununun özellikle genç yaş grubunda yaygın bir şekilde tedavi edildiğini ifade eden Doç. Dr. Karapınar, özgüven kaybının bu tedavi ile sona erdiğini belirtiyor. “Özellikle gençler ve beyaz yakalı çalışanlar bu problemden çok etkileniyor. Biz bu ameliyatı genellikle 60 yaşına kadar olan hastalarda güvenle uygulayabiliyoruz” diyor.