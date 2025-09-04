Aşırı Yük, Adıyaman’da Tehlike Yarattı

AŞIRI YÜK TEHLİKESİ

Adıyaman’daki bir kamyonet, taşıma kapasitesinin çok üzerinde yükle trafiğe çıktı. Bu durum, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı’nda endişe yarattı. Büyük boyutlardaki çuvallarla yüklü olan kamyonet, hem diğer araçlar hem de yayalar için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

KAMYONETİN TEHLİKELİ YÜKÜ

Görgü tanıkları, özellikle yoğun saatlerde şehir merkezinde bu şekilde dolaşan kamyonetin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Kamyonetin arkasındaki dengesiz yük, potansiyel bir kazaya neden olabilecek bir görünüm sergiliyor. Bu durum, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini tehdit eden bir konu olarak dikkat çekiyor.