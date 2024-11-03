“Asırlık Ağacın Korunma Mücadelesi”

KORAMAZ VADİSİ’NDEKİ AKKAVAK AĞACI’NIN GÜCÜ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Koramaz Vadisi’nde yer alan ve yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip olan Akkavak ağacı, yıllara meydan okuma özellikleriyle dikkat çekiyor. ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; “Bu ağaçların bölge halkı üzerinde çok büyük etkisi var” diyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’ndeki karakavak ağaçları, tüm olumsuz koşullara karşı ayakta durarak yok olmamak için büyük bir direniş gösteriyor. Büyük Bürüngüz mahallesindeki Andon mevkindeki yaklaşık 250 yıllık iki ağaçtan biri devrilirken, diğeri ise dimdik ayakta kalmayı sürdürüyor.

AĞAÇLARIN KORUNMASI İÇİN ÖNLEMLER

Ağaçların bölge için taşıdığı önemi vurgulayan Prof. Dr. Osman Özsoy, ağaçları koruma amaçlı tabelaların yerleştirildiğinden bahsediyor. Özsoy; “Koramaz Vadisi Büyük Bürüngüz Andon mevkiindeki Andon Kavakları’nı ziyaret ettik. Çeşitli ölçümler gerçekleşti. Bu ölçümleri tabela şekline dönüştürdük. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ünal Akkemik’in düzenlemesiyle buraya bir tabela yerleştirdik” dedi. Ayrıca, 2 yıl önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bu ağaçların anıtsal niteliği taşdığına dair bir dilekçe verdiklerini belirtiyor. Özsoy, şiddetli rüzgarlardan kaynaklı bazı dalların kırıldığını, bu durumun ağacın ihtişamlı görüntüsünde bir kayba neden olduğunu ifade etti.

BİLİMSEL AÇIDAN AĞACIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Osman Özsoy, bu ağaçların bilimsel açıdan önemine de vurgu yapıyor. “Bu ağaçların gerçekten bir anıtsal ağaç olup olmadığı önemli. Karakavakların anıtsal ağaç niteliği taşımadığını düşünüyor olsak da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı bir kitapta Türkiye’de bir karakavak ağacının anıt ağaç olarak korunduğunu görünce, 2 yıl önce başvuruda bulunduk” diyor. Bu ağaçların 15 metre yüksekliğe, 2 metre çapa ve 6 metre taç alanına sahip olduğu ve yaklaşık 250 yıllık bir geçmişe sahip olması, onların anıtsal özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor. Faris Kılıç’ın desteğiyle buraya bir tabela yerleştirildi ve bu sayede bilgi sunmak, ağaçları korumak ve köy halkının ağaçların korunmasına yönelik çaba göstermesine katkı sağlamak hedeflendi.