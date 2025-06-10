Asırlık Çınar Ağaç Devrildi, Kamerada

ÇINAR AĞACININ DEVİRİLİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın girişinde bulunan asırlık çınar ağacı, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Konak Atatürk Meydanı’ndaki girişte gerçekleşen bu olayda, başta yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durum olarak değerlendirildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Belediye ekipleri ise, devrilen ağacı keserek yolun bir kısmını açmak için çalışmalara başladı.

SAĞDUYULU ESNAFLAR OLAYI YORUMLADI

Olayı gören esnaf Ali Demirdelen (55), çarşı girişinin yoğun bir insan trafiği olduğunu belirtip, “Olayda kimsenin yaralanmaması bir şans” dedi. Ağacın büyük bir sesle yıkıldığını ifade eden Demirdelen, “Buradaki bütün esnaf ağacın yanına koştuk, yardım etmek için seslendik. Allah’tan kimse yoktu.” şeklinde konuştu. Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Emrah Mansur (35) da, çınar ağacının bölgenin simge ağaçlarından biri olduğunu vurguladı. Mansur, “Sanki bir bina yıkılıyor gibi büyük ses duyduk. İnsanlar kaçışmaya başlayınca biz de ağacın yanına geldik. Bakınca kimse altında kalmış mı diye kontrol ettik. Allah’tan kimse yoktu. Ağacımızın devrilmesine ve gölgesinin artık olmayacağına çok üzüldük.” dedi.

BÖLGENİN SİMGESİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Esnaf Tahir Karatay (47) ise, devrilen ağacın meydandaki saat kulesi gibi bölgenin simgelerinden biri olduğunu belirtti. Karatay, bu durumu duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Olay anının, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüldü. Görüntülerde, ağacın devrilişinin ardından vatandaşların hızlıca uzaklaştığı yer alıyor.