“Asistan Kadrosu Hakkında Sağlık Bakanlığı Açıklaması”

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya platformlarında dolaşan ‘Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü’ iddialarını yanıtladı. Yapılan resmi açıklamada, bu iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince, Türk öğrencilere ayrılan kontenjanların yüzde 10’unu geçmemek üzere yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açıldığını hatırlatıldı. “2023 yılı ile karşılaştırıldığında 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidilmiştir. Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır” ifadesine yer verildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı olarak kurumlarımıza güveni sarsmaya yönelik yürütülen dezenformasyonla ve iftira kampanyalarıyla elbette mücadele edeceğiz” denildi. Sayfanın izleyicilerine yönelik yapılan uyarıda, “Vatandaşlarımızdan istirhamımız mesnetsiz iftiraları dikkate almamalarıdır” ifadesi dikkat çekti. Bakanlık, “İftira ya atanların gözlerinin ne kadar döndüğü görülmeli, müstakbel meslektaşlarımızın hayalleriyle oynamaya çalıştıklarının acı bir gerçek olduğu bilinmelidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sağlık sisteminin daha ileriye taşınması için “gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” mesajı iletildi.