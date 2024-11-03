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Asistan Kadrosu İddialarına Yanıt Açıklaması

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SOSYAL MEDYA İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve “Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığı” şeklindeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

KONTENJAN DÜZENLEMESİ HATIRLATILDI

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 14. maddesine atıfta bulunularak, Türk öğrenciler için açılan toplam kontenjanların yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, “İftiraya yönelik kampanyalarla elbette mücadele edeceğiz” denildi.

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