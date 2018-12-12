Senaryosunu Geniş Aile dizisinin de senaristi olan Cüneyt İnay’ın yazdığı,ünlü yönetmen Ömer Uğur’un yönetmenliğini yaptığı ve baş rollerini son dönemin yükselen genç yıldızları Kubilay Aka ile Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı “Aşk Bu Mu” 11 Aralık gecesi galasını gerçekleştirdi. İstanbul’un Etiler semtinde bulunan Akmerkez CinemaPink’te gerçekleştirilen galaya, birbirinden ünlü isimler katıldı. Film, 14 Aralık’ta vizyona giriyor.

Filmde Şerif Erol, Tanju Tuncel, Salih Kalyon gibi usta oyunculara Cemil Şahin, Sadi Celil Cengiz ve Evrim Doğan eşlik ediyor.

Zengin kadrosu ile dikkat çeken filmin konusu şu şekilde:

Umut küçüklüğünden bu yana hırsızlık yapan bir gençtir. Sürekli hayatının fırsatını ve ailesini arar. İkisini de bulamaz. Gülüm ise hayatında hiçbir sıkıntısı olmayan, okulunu zamanında bitiren ve hayallerine sadece bir adım uzaklıkta olan bir genç kızdır. Fakat hayallerine giden o adımı atmadan önce takılır, düşer. Gülüm’de karaciğer yetmezliği olduğu anlaşılır. Hemen nakil olmazsa ölecektir. Umut ile Gülüm’ün kaderi bu noktada birleşir. Umut hayatı boyunca beklediği fırsatı bulmuştur. Fakat bu fırsat Umut’u çok zor durumların içerisine sürükler, bütün sevdiklerinin hayatını riske edecek bir pozisyonun içerisinde bulur kendisini. Umut’un bu girdaptan çıkması için bedeli çok ağır kararlar vermek zorundadır. Peki aşk her şeye bedel mi? Aşk bu mu?