Aşk İhaneti Ve Boşanma Süreci Başladı

ÜNLÜ GRUBUN SOLİSTİNDEN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Dünyaca tanınan Foo Fighters grubunun öncüsü Dave Grohl, eylül ayının başlarında sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklama ile dikkat çekti. Grohl, 21 yıllık eşi Jordyn Blum’u aldattığını ve bu beraberlikten bir çocuğu olduğunu duyurdu.

PİŞMANLIK VE BOŞANMA AVUKATI

Yaptığı açıklamada, bu ihanetinin ardından çok pişman olduğunu dile getiren Dave Grohl, karısını affettirmeyi hedeflediğini belirtti. Ancak buna rağmen, söylemlerin aksine, Grohl’un çoktan bir boşanma avukatı tuttuğu bilgisi gündeme geldi.