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Gündem

“Aşk Mantıklı Değil, Deli İşidir”

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YAZ GÜNÜNDE YENİ BİR BULUŞMA

Sera ile Boğaz manzarası eşliğinde, yazdan kalma bir günde bir araya geliyoruz. Ortam oldukça cıvıl cıvıl ama aynı zamanda heyecanlı bir atmosfer var. Konuşma esnasında zaman zaman duraksıyor, yanlış bir ifade kullanmaktan çekiniyor. Ancak bir noktada rahatlayarak, içinden geldiği gibi uzun uzun anlatımlar yapıyor.

İSİMDEKİ HARF SAYISI

Sohbet esnasında dikkat çeken bir detay ortaya çıkıyor. “İsminde tek ‘r’ harfi mi var?” diye soruluyor. Bu soruya verilecek cevap ise “Evet, tek.” oluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Borsa İstanbul Haftanın Yatırım Lideri”

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,23 artışla tamamladı; yatırım fonları arasında hisse senetleri yüzde 4,77 kazanç sağladı. Altın ve euro değer kaybetti.
Flaş

Trump, Beyaz Saray Sözcüsünü Atadı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının sözcüsü Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü olarak atayacağını duyurdu.

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