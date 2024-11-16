“Aşk Mantıklı Değil, Deli İşidir”

YAZ GÜNÜNDE YENİ BİR BULUŞMA

Sera ile Boğaz manzarası eşliğinde, yazdan kalma bir günde bir araya geliyoruz. Ortam oldukça cıvıl cıvıl ama aynı zamanda heyecanlı bir atmosfer var. Konuşma esnasında zaman zaman duraksıyor, yanlış bir ifade kullanmaktan çekiniyor. Ancak bir noktada rahatlayarak, içinden geldiği gibi uzun uzun anlatımlar yapıyor.

İSİMDEKİ HARF SAYISI

Sohbet esnasında dikkat çeken bir detay ortaya çıkıyor. “İsminde tek ‘r’ harfi mi var?” diye soruluyor. Bu soruya verilecek cevap ise “Evet, tek.” oluyor.