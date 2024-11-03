Aşk Orucu Sona Erdi! Saba Tümer Görüntülendi

ŞAŞIRTAN AŞK AÇIKLAMALARI

Saba Tümer, geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla ilgili olarak “1 yıl boyunca aşk orucu tuttum” demişti. YouTube üzerinden gerçekleştirdiği programlarla tanınan bu ünlü sunucu, son olarak gizemli erkek arkadaşıyla İstanbul’un gece hayatında görüntülendi. Daha önce yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Tümer, “Ben bir yıl aşk orucu tuttum, ilişki yaşamadım kimseyle, el ele bile tutuşmadım. Bu şekilde yaparsan, ondan sonra da gerçek aşkın sana geleceğine dair bir inanış var. Denedim bakalım yeni bitti. Şimdi gerçek aşkı bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

GİZEMLİ ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Saba Tümer, Bebek’teki bir otelden gizemli bir beyefendi ile çıktığı esnada fotoğraflandı. Flaşların patladığı anlarda, birlikte olduğu adam kendini saklamaya çalışırken, Tümer’in rahat tavırları dikkat çekti. Geceye Etiler’deki “Kütüphane” isimli mekanda devam eden ikili, çıkışları sırasında yeniden görüntülendi.

PANİK HAKİM OLDU

Muhabirlerin, “Beyefendi yeni sevgiliniz mi, aradığınız aşkı buldunuz mu?” sorusu üzerine Tümer, kahkaha atarak “Teşekkür ederim” demekle yetindi. Beyefendinin panik hali objektiflere yansıdı ve Tümer’in rahat tutumu dikkat çekti.