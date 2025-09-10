Aşk Ve Gözyaşı, Eylül 2025’te Başlıyor

YEPYENİ BİR HİKAYE İLE EKRANLARA GELİYOR

2025 televizyon sezonu, oldukça dikkat çekici bir hikâyeye sahne olmaya hazırlanıyor. Aşk ve Gözyaşı dizisi, göz alıcı oyuncu kadrosu, sağlam senaryosu ve aşkı sorgulatan dramatik yapısıyla sosyal medyada gündeme geldi. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin başlangıç tarihi ne zaman? Hangi günlerde izleyiciyle buluşacak? Dizinin konusu gerçekten ne ve kimler yer alıyor? Türkiye televizyonlarının yeni sezona damga vuracak projesi olan Aşk ve Gözyaşı, etkileyici oyuncu kadrosu ve duygusal derinliğiyle öne çıkıyor.

DİZİ EYLÜL 2025’TEN İTİBAREN EKRANLARDA

Queen of Tears isimli Güney Kore dizisinden uyarlanan Aşk ve Gözyaşı, ATV ekranlarında Eylül 2025’te yayınlanacak. Dizinin resmi yayın tarihi henüz açıklanmasa da, güvenilir kaynaklarda Eylül 2025 olarak yer alıyor. Türkiye Gazetesi ve Habertürk’teki bilgilere göre ATV’nin yeni sezondaki açılış projelerinden biri olması bekleniyor. Telgraf Gazetesi, dizinin muhtemel yayın gününün Çarşamba veya Pazar akşamı olabileceğini belirtiyor ve kesin yayın gününün önümüzdeki haftalarda duyurulacağını ekliyor.

İKİNCİ ŞANS HİKAYESİ

Dizi şu an hangi günlerde yayınlanacak kesinleşmemişken, bazı medya kuruluşları prime time kuşağında büyük ihtimalle Çarşamba veya Pazar akşamları ekranlarda olacağını tahmin ediyor. ATV’nin tanıtım takvimi netleştikçe bu bilgi kesinleşecek. Aşk ve Gözyaşı, Queen of Tears’in duygusal yoğunluğunu koruyarak Türk izleyiciye özel bir yeniden kurguyla sunulacak. Hikaye, güçlü ve zengin bir aile üyesi olan Meyra Aksel ile ideal bir hayata sahip ancak içsel çatışmaları olan avukat Selim Keskin üzerinden ilerliyor. Beş yıllık evlilikleri, aile baskıları, sırlar ve ihanetlerle zora girerken, Meyra’nın beklenmedik hastalık haberi hikayeyi çarpıcı bir ‘ikinci şans’ teması etrafında şekillendiriyor. Dizinin başrollerini iki güçlü isim, Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim) paylaşıyor. Diğer önemli oyuncu kadrosu ise şöyle devam ediyor: