“Aşk Yarası, Esra Bilgiç’in Pozlarıyla Dikkat Çekti”

ESRA BİLGİÇ’İN BALKON POZLARI HAYRANLARI ETKİLEDİ

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, çektiği balkon pozlarıyla hayranlarını adeta mest etti. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla yeniden gündem olan Bilgiç için, ‘Aşk yaradı’ gibi yorumlar geldi. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Zamanın Kapıları gibi projelerle büyük bir fan kitlesi oluşturdu. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Esra Bilgiç, son olarak Faruk Sabancı ile aşk yaşamaya başladı.

FARUK SABANCI İLE AŞKLARINI GİZLEMİYORLAR

Sakıp Sabancı’nın yeğeni Mehmet Sabancı’nın oğlu olan Faruk Sabancı, Hacı, Hakan ve Kerim’in kuzeni konumunda. Çift, aşklarını gizlemeden yaşamakta ve gazetecilerin sorularını yanıtlamakta. “Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz” şeklinde cevap veren çiftin bu samimi tavrı dikkat çekiyor. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul’daki Halime Sultan karakteriyle önemli bir çıkış yakalamıştı.

SOYUNDA HAYRANLARINDAN ‘AŞK YARADI’ YORUMLARI

Son paylaşımında tatildeki balkon pozu veren Esra Bilgiç, yine takipçilerini büyülemeyi başardı. Güzel oyuncunun pozlarına, hayranlarından “Aşk yaradı” yorumları da gecikmeden geldi. Daha önce tarzıyla ilgili “Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım” ifadesini kullanan Bilgiç, modaya olan yaklaşımını da ortaya koymuştu.