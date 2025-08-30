Aşkale’de Araştırmalar Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, nehre düşen otomobilde yer alan İlknur S.’nin arama çalışmaları sürüyor. Gece yarısından itibaren başlatılan arama faaliyetlerinde, Kurasu nehrinin akış yönü iş makineleriyle değiştiriliyor ve bu sayede iç alanda yeniden arama yapılıyor.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir diğer kişi ise yaralanmıştı. Kaybolan kadın yolcunun bulunabilmesi için bölgede birçok iş makinesi ve dalgıç grubu, arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.