Aşkale’de Kaza, 1 Çocuk Öldü

TRAFİK KAZASINDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Aşkale ilçe merkezinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 6 yaşındaki K.T. adlı çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.20 civarında, kapalı kasa midibüs, K.T. adlı çocuğu fark edemeden çarptı. Kazanın sonucunda, çocuk maalesef olay yerinde yaşamını yitirdi.

VATANDAŞLAR AMBULANS GECİKİNCEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Ayrıca, kazanın yaşandığı yere toplanan vatandaşlar, ambulansın geç gelmesine tepki gösterdi. Bu durum, yerel halk arasında infiale neden oldu ve hızla gündeme oturdu.

Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi’ni Kazandı

Muş'ta YKS'yi başarıyla geçen 19 yaşındaki Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviri Bilimi bölümüne yüzde 50 bursla kabul edildi. Babası tarafından çiçekle karşılanan Gülen, duygusal anlarını paylaştı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

