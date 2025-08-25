Aşkale’de Kaza, 1 Çocuk Öldü

TRAFİK KAZASINDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Aşkale ilçe merkezinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 6 yaşındaki K.T. adlı çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.20 civarında, kapalı kasa midibüs, K.T. adlı çocuğu fark edemeden çarptı. Kazanın sonucunda, çocuk maalesef olay yerinde yaşamını yitirdi.

VATANDAŞLAR AMBULANS GECİKİNCEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Ayrıca, kazanın yaşandığı yere toplanan vatandaşlar, ambulansın geç gelmesine tepki gösterdi. Bu durum, yerel halk arasında infiale neden oldu ve hızla gündeme oturdu.