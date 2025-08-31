Aşkale’de Kaza, İlknur S. Bulundu

KAZANIN DETAYLARI

Erzurum’un Aşkale ilçesinde gerçekleşen otomobil kazasında Karasu Nehri’ne düşen İlknur S. (21), iki gün sonra cansız bedeni bulundu. Kaza, saat 20.00 civarında Aşkale’nin Gümüşseren mevkisinde meydana geldi. Sürücü Eray D.’nin yönetimindeki 25 ADH 366 plakalı otomobil, yapımı süren bir köprüden Karasu Nehri’ne düştü.

KURTARILAN YARALI VE HAYATINI KAYBEDENLER

Kazanın ardından bölgede çalışan işçiler, suya düşen otomobildeki Nazlı K.’yi (22) yaralı olarak kurtardı. Olayı bildiren ihbar üzerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Ekiplerin dere kenarında hareketsiz olarak bulduğu sürücü Eray K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Suda kaybolan İlknur S. için arama çalışmaları başlatıldı. Erzurum AFAD ve JAK ekipleri, bir gün boyunca nehirde yaptıkları aramalardan umdukları sonucu alamadı. Amaçladıkları bulgulara ulaşamayan ekipler, sabah saatlerinde yeniden başlattıkları arama çalışmalarında, saat 09.30 civarında kazanın yaşandığı yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında İlknur S.’nin cansız bedenine ulaştı. İlgili cenaze sudan çıkarılarak Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.