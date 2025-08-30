Aşkale’de Otomobil Karasu’ya Düştü

Otomobil Köprüden Düşerek Karasu Çayı’na Girdi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde, köprüden düşen bir otomobilin içerisindeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Erzurum-Erzincan kara yolunda meydana gelen olayda, Eray Kılbaş (21) yönetimindeki 25 ADH 366 plakalı otomobil, Gümüşseren Küme Evleri yakınında trafiğe kapalı bir yola girerek yapım aşamasındaki köprüden Karasu Çayı’na düştü.

Kaza İhbarı Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Kaza ihbarının alınmasının ardından, olay yerine sağlık ekipleri, polis, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ve AFAD dalgıçları yönlendirildi. Yapılan sağlık kontrollerinde sürücü Eray Kılbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca kazada yaralanan Nazlı Köseoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kazanın ardından çayda kaybolan İlknur Sağsöz’ün bulunması için dalgıç ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. AFAD ekipleri, çayın çevresinde dronla da arama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Sürücü Eray Kılbaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.