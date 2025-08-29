Aşkale’de Otomobil Nehre Düştü

OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU

Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir otomobil, inşaatı süren köprüden Karasu Nehri’ne düştü. Bu talihsiz olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı ve 1 kişi ise nehirde kayboldu. Alınan bilgiler doğrultusunda, akşam saat 20.00 civarında Aşkale’den Tercan yönüne ilerleyen 25 ADH 366 plakalı otomobil, Karaköprü bölgesinde yapım sürecindeki köprüye yaklaşırken alanda kontrolden çıkarak nehre düştü.

KAZA ANINDA YARDIM SEVK EDİLDİ

Köprü inşaatında çalışan işçiler durum hemen fark ederek yardıma koştu. Kazada aracın içindeki E.K. hayatını kaybederken, N.K. yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine trafik ekipleri, itfaiye ve sağlık personeli yönlendirildi. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken, araçta bulunan diğer yolcu İ.S.’nin nehirde kaybolduğu ortaya çıktı.

KAYIP KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis, jandarma ve AFAD ekipleri kaçırılan kişiyi bulmak için arama çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede nehir çevresinde ve ilgili alanlarda yoğun bir inceleme yapılıyor. Kazanın detayları ve kayıp kişi hakkında gelişmeler bekleniyor.