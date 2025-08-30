Aşkale’de Otomobil Nehre Uçtu, Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Erzurum’un Aşkale ilçesinde, Karasu Nehri’ne uçan bir otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki Eray D. hayatını kaybetti, araçtaki 22 yaşındaki Nazlı K. ise yaralandı. Suya düşen 21 yaşındaki İlknur S. içinse arama çalışmaları devam ediyor. Kaza, dün akşam saat 20.00 civarında Aşkale ilçesinin Gümüşseren mevkisinde meydana geldi. Eray D.’nin kullandığı 25 ADH 366 plakalı otomobil, Gümüşseren mevkisindeki inşaat halindeki köprüden Karasu Nehri’ne düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE CAN KAYBI

Bölgedeki işçiler, suya düşen otomobildeki Nazlı K.’yi sağ olarak yaralı bir şekilde kurtardı. İhbarın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, dere kenarında hareketsiz yatarken buldukları sürücü Eray D.’nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Genç sürücünün cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otomobilden suya düşüp kaybolan İlknur S.’nin bulunabilmesi için arama faaliyetleri başlatıldı. Erzurum AFAD ekipleri ile itfaiyeciler, Karasu Nehri’nde dron kamerasıyla arama yapıyor. Dronla havadan taranan bölgeyi dalgıçlar, demir çubuklarla araştırıyor.