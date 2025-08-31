Haberler

Aşkale Turaç Köyü’nde Yangın Çıktı

YANGININ İLK BELİRTİLERİ

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Turaç köyünde otluk bir alanda yangın meydana geldi. Yangını fark eden köylüler, hemen kazma, kürek ve su bidonlarıyla olay yerine doğru yola çıktı. Alevlerin, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Uzunçayır mevkiinde başladığı öğrenildi.

KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİ

Yangının çıktığı alanın yaklaşık 20 dönümlük bir bölümü zarar gördü. Ancak köylülerin gösterdiği cesur ve kararlı çabalar sayesinde alevler, daha da büyümeden kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden köylüler, topluca hareket ederek ormanlık alanın zarar görmesini engelledi.

İNCELEME VE TAKDİR EDİLEN MÜDAHALE

Yetkililer, yangının nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı. Köylülerin bu hızlı ve organize müdahalesi, çevredeki herkes tarafından takdir topladı. Yangın, doğanın ve tarım alanlarının korunması açısından önemli bir konu olmanın yanı sıra, köylüler arasındaki dayanışmanın da önemli bir göstergesi oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Şampiyonası Yapıldı

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali, Karaman'da 13 ilden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarındaki yarışmalar sonrası madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.
Haberler

Çorum FK, Keçiörengücü’nü 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, 4. hafta maçında Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Çorum'un gollerini Yazgan ve Gürbulak kaydetti. Ezeh ise maçta eşitliği sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.