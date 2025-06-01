Asker Arkadaşları 40 Yıl Sonra Buluştu

BU BULUŞMA 40 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİ

Muş’un Malazgirt ilçesinde 1985 yılında bir arada askerlik yapan 28 dost, tam 40 yıl sonra Kayseri’de bir araya geldi. Bu sene organize edilen etkinlikte, geçmişteki bağlarını koruyan asker arkadaşları, Kayseri’nin tarihi noktalarını gezerek anılarını yineledi. Ziyaret ettikleri Kartal Şehitliği’nde de dualar eden grup, bu anlamlı vakti birlikte değerlendirdi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Ahmet Kurt, grup adına yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 40 yıl önce Muş Malazgirt 108. Topçu Alayı’nda buradaki arkadaşlarla askerlik yaptık. Her yıl bir şehirde toplanıyoruz ve o bölgeyi geziyoruz. Bugün Kayseri’deyiz ve bizim için çok anlamlı olan bu şehitlikte dua ettik. 9 yıldır bir araya geliyoruz, birlik ve beraberliği hep anıyoruz. Bugün 28 arkadaşımız bir arada. Birçok dostumuz büyük fedakarlıkla buralara geldi. Aynı yemeği yemiş, aynı nöbetleri tutmuş ve zaman zaman komutanlardan azar işitmiş olan arkadaşlarımızı en güzel şekilde anıyoruz” dedi.

DOSTLUK BAĞLARI GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin dört bir yanından gelen arkadaşlarını da hatırlatan Abdulkadir Uluçay, “Beş yıl sonra ilk kez memleketime geliyorum. Gelen arkadaşlar gerçekten büyük fedakarlık gösteriyor. Gaziantep’ten, Belçika’dan katılanlar var. 9 sene önce bu buluşmalara başladık, sadece 2 yıl pandemi yüzünden ara verdik. Bu, yedinci buluşmamız. Ömrümüz yeterse bu geleneği sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEK PLANLARI

40 yıllık asker arkadaşları, bir sonraki yıl Afyon’da tekrar bir araya gelmek için sözleşti. Buluştukları her organizasyon, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor.