Asker Eğlencesinde Kavga Çıktı, Ankara

ANKARA’DA ASKER EĞLENCESİNDE KAVGA

Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlenen bir asker eğlencesinde, iki grup arasında kavga meydana geldi. Olayın detayları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ALKOLLÜ GRUPLAR ARASINDA TARTIŞMA

Olay, Mamak ilçesi Başak Mahallesi’nde gerçekleşti. Asker eğlencesi sırasında, alkollü olduğu belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tartışma çıktı. Kavga, eğlenceye katılan diğer vatandaşlar tarafından zorlukla sonlandırıldı. Yaşananlar, cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.