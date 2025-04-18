“Asker Sayısı Binin Altına Düşecek”

ABD medyasında çıkan çekilme haberlerinin ardından Pentagon resmi bir açıklama yaptı. Pentagon, önümüzdeki aylarda Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşeceğini bildirdi.

ASKER SAYISI BİNİ AŞMAYACAK

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Savunma Bakanı’nın Amerikan askerlerinin Suriye’de belirli noktalarda konuşlandırılması yönünde bir talimat verdiğini belirtti. Plan dahilinde, ülkedeki asker sayısının kademeli olarak binin altına indirileceği ifade edildi.

ÜÇ ASKERİ NOKTA BOŞALTILDI

ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan üç küçük askeri noktayı boşturup ana üslere geri çekildi. Haseke’deki askerler ve ekipmanları Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor’dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse yönlendirildi.

AMERİKAN ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

The New York Times tarafından ortaya atılan iddiaya göre, üst düzey Amerikalı yetkililerin bilgilerine dayandırılan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Başkan Donald Trump yönetimi, bu sayının bin 400’e düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 600 Amerikan askerinin bölgeden çekilmeye başladığı aktarılıyor. Suriye’nin kuzeydoğusundaki 8 Amerikan üssünden de 3’ünün kapatılacağı belirtiliyor.

ABD’NİN SURİYE VARLIĞI

ABD, Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı. ABD güçleri, halihazırda Fırat’ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde varlık gösteriyor. Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin bulunduğu bölgeler terör örgütü PKK/YPG kontrolündedir.