Asker Selamı Veren Futbolcuya Kınama Cezası

KANICHOWSKY’YE VERİLEN CEZA AÇIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv maçında attığı gol sonrası asker selamı veren Gavriel Kanichowsky’ye verilen ceza netleşti. UEFA, Kanichowsky’ye kınama cezası verildiğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının ardından Kanichowsky için asker selamı sebebiyle UEFA’ya şikayette bulunmuştu.

MAÇIN SONUCU VE STADYUM DURUMU

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, seyircisiz olarak Macaristan’da oynandı. Maç sonucunda Maccabi Tel Aviv 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

MERİH DEMİRAL’IN CEZASIYLA KARŞILAŞTIRMA

Kanichowsky’ye verilen ceza, UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza ile akıllara geldi. Bilindiği üzere, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye-Avusturya maçında galibiyet sevincini kutlarken “bozkurt selamı” yapması nedeniyle Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Demiral’a bu davranışı nedeniyle iki maç ceza vermiş ve cezanın gerekçesi olarak “sportif olmayan nitelikteki hareket” ilkesini belirtmişti. Beşiktaş maçında Kanichowsky’ye sadece kınama cezası verilmesi, sosyal medyada geniş bir şekilde tartışıldı.