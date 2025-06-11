“Asker, Tehlike Geçene Kadar Kalacak.”

ABD’DE PROTESTOLAR SÜRECEK Mİ?

Amerika Birleşik Devletleri’nde Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) düzensiz göçmenlere yönelik yaptığı gözaltılar sonrası başlayan protestolar, 4. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Maskeli protestocular, şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerlerini, araçları ve polis araçlarını ateşe veriyor.

TRUMP’TAN DEMOKRAT YÖNETİCİLERE SUÇLAMALAR

ABD Başkanı Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile birlikte Oval Ofis’te düzenlediği bir etkinlikte Los Angeles’taki olaylara dair açıklamalarda bulundu. Demokrat yöneticileri eleştirerek, “Bölgedeki yönetimler olaya müdahale edene kadar hiçbir şey yapmadı” dedi. Trump, “Los Angeles, biz oraya varana kadar kuşatma altındaydı. Polis bu durumu kontrol altına alamıyordu,” ifadelerini kullandı.

ULUSAL MUHAFIZLAR NE ZAMAN GİDECEK?

Los Angeles’a gönderilen 2 bin ek Ulusal Muhafız birliği ile ilgili sorulara yanıt veren Trump, “Artık tehlike kalmayana kadar burada kalacaklar. Ne zaman tehlike kalmazsa o zaman ayrılırlar,” belirtti. Kentte yaşanan şiddet olaylarının ancak kendilerinin müdahaleleri ile durduğunu ifade eden Trump, “Eğer biz oraya destek göndermiş olmasaydık bugün Los Angeles yakılıp yıkılmış durumda olurdu,” şeklinde konuştu.