Asker Uğurlamasında Kaza: 2 Yaşındaki Çocuk Öldü

OLAY ÖZETİ

Bursa’da askerden izne gelen oğlunu usta birliğine göndermek amacıyla Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden Muharrem Baysal, seyir halindeyken bir otomobilin sıkıştırması sonucunda minibüsün direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön levhalarına çarparak devrildi.

KAYBEDİLEN CAN

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan 2 yaşındaki Tuğsem Akçay, tüm girişimlere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kaza yerinde yol güvenliğini sağlamak üzere bulunan polis ekipleri, incelemeler gerçekleştirdi. Servis aracı ise kaza sonrası olay yerinden kaldırıldı. Bu kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.