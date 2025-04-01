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Asker Uğurlamasında Kaza: 2 Yaşındaki Çocuk Öldü

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BURSA’DA TRAFİK KAZASI

Bursa’da askerden izne gelen oğlunu usta birliğine göndermek üzere Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden Muharrem Baysal, seyir halindeyken bir otomobilin sıkıştırması sonucu minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarparak devrildi.

TRAJEDİK SONUÇ

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşan Tuğsem Akçay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Diğer taraftan, kaza yerinde yol güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin incelemesinin ardından servis aracı bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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