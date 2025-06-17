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Asker Yılmaz Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavga sonucunda, ayırmaya çalışan 32 yaşındaki Asker Yılmaz hayatını kaybetti. Bu kargaşa sırasında 6 kişi de yaralandı. Olay, gece saatlerinde Silopi ilçesi Başköy’de, Aytış ve Kösen aileleri arasında gerçekleşti.

ÇOCUKLAR ARASINDA BAŞLADI

İddialara göre; bilinmeyen bir sebeple çocuklar arasında başlayan bir tartışma, kısa süre içerisinde yetişkinlerin de karıştığı büyük bir kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında taş, sopa ve silahların kullanılması, durumun ciddiyetini artırdı. Olay, Habur-Silopi kara yoluna da sıçrarken, aileleri ayırmaya çalışan Asker Yılmaz ve kavganın taraflarından 6 kişi yaralandı.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Olaydan sonra bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Asker Yılmaz kurtarılamadı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sonlandırılan bu olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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