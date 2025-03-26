Askerdeki Torun İçin Saklanan Birikimler Çalındı

HIRSIZLIK OLAYI BATMAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Batman’da bir hırsızlık olayı, yaşlı bir kadının vefatından sonra gerçekleşti. İddiaya göre, hırsız veya hırsızlar, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Sıdıka Ekin’in (92) biriktirdiği altın, para ve televizyonu çaldı.

EVDEKİ HIRSIZLIĞIN FARKINA VARDILAR

Ekin’in yakınları, Petrolkent Mahallesi’ndeki boş eve kontrol amacıyla geldiklerinde hırsızların eve girdiğini öğrendi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

TORUNU İÇİN BİRİKTİRMİŞ

Sıdıka Ekin’in çalınan birikimlerinin, askerde olan torunu için toplandığı öğrenildi. Bu durum, yaşlı kadının ailesine olan düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.