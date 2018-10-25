Askeri araç devrildi: 7 asker yaralı

Mersin’in Gülnar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Aydıncık ilçesinden Silifke ilçesine giden askeri araç, Yanışlı Mahallesi Ağaçlı Tesisleri yakınlarında devrildi. Devrilen araçtaki 7 asker yaralandı. Yaralılardan 1’inin beyin travması geçirdiği öğrenildi. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan 5’i Silifke Devlet Hastanesi’ne, diğer 2 asker de bölgedeki hastanelere sevk edildi.

TRT